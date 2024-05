Verwaltung in Duisburg Bürgerservice soll durch KI besser werden

Von den Bürgern weitgehend unbemerkt kommt KI in der Verwaltung auch jetzt schon zum Einsatz. Denn in Standard-Software-Produkten wie von Microsoft oder Adobe ist KI bereits implementiert. Auch bei Datenanalysen wie bei der Wohnlagenkarte (die RP berichtete) oder in Anwendungen wie dem in der Entwicklung befindlichen „Mängelmelder“ soll KI genutzt werden.