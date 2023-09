Sponsorenlauf in Serm Spenden für Kindernothilfe, Pfadfinder, Kita und Förderverein

Auch Organisator Dennis Ponczeck freut sich sehr über das Spendenvolumen. Immerhin war es die erste Veranstaltung dieser Art, die vom Bürgerverein durchgeführt wurde. „Der Aufwand, der mit so einem Lauf verbunden ist, ist nicht zu unterschätzen, das ist viel Arbeit", resümiert das Bürgervereinsmitglied. Die Spendenübergabe fand am Mittwoch im Biergarten des Landgasthofs Schenke statt. Die erlaufene Spendensumme von 3600 Euro wurde anteilig an vier Institutionen verteilt. Die in Duisburg beheimatete Kindernothilfe erhielt 1200 Euro, je 800 Euro gingen an die Kindertagesstätte Herz Jesu, die örtlichen Pfadfinder sowie an den Förderverein der Herz Jesu Kirche.