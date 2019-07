Es spielt das Sonos Trio : Serenadenkonzert im Kreuzgang der Abteikirche

Duisburg Das Sonos Trio der Duisburger Philharmoniker spielt Streichtrios von Mozart, Haydn und Weinberg.

Von zarten Anfängen in der Klassik hat sich das Streichtrio, mit der Besetzung Violine, Viola und Violoncello, zu einer beliebten Gattung entwickelt. Davon zeugen nicht zuletzt zahlreiche Kompositionen des 20. Jahrhunderts. Einen Einblick in dieses breite musikalische Spektrum bietet das neu gegründete Sonos Trio der Duisburger Philharmoniker. Im 2. Serenadenkonzert erklingen Streichtrios von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Mieczyslaw Weinberg (16. Juli, 20 Uhr, im Kreuzgang der Abteikirche Duisburg-Hamborn). Es spielen Matthias Bruns (Violine), Kasumi Matsuyama (Viola) und Wolfgang Schindler (Cello).

Mozarts Musik bildet den Rahmen dieses Konzerts. Am Beginn stehen dreistimmige Fugen und Präludien aus KV 404a, Streichtrio-Versionen von Bach-Werken. Mozart hat indes teils eigene, langsame Einleitungen hinzukomponiert. So leben die Stücke vom Kontrast barocker Strenge zu frei atmender Melodik. Am Schluss wiederum erklingt das Divertimento Es-Dur KV 563. Es ist Mozarts längstes Kammermusikwerk, 1788 komponiert, pendelnd zwischen Galanterie, tiefgründiger Reflexion und volkstümlichen Ton.