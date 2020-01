Leicht zu hören, schwer zu spielen : Sensationelles Neujahrskonzert der Duisburger Philharmoniker

Duisburg Das Neujahrskonzert der Duisburger Philharmoniker war sensationell gut. Die Solisten wurden bejubelt.

Längst ist es eine großartige Tradition: Am ersten Tag des Jahres geben die Duisburger Philharmoniker in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Freunde des Orchesters unserer Stadt in der fast ganz gefüllten Philharmonie Mercatorhalle ein besonders attraktives Konzert. Auch 2020 standen auf dem Programm wieder Werke, die leicht zu hören und schwer zu spielen sind, die ebenso unterhaltsam wie anspruchsvoll wirken, kurz: mit denen ein Orchester und ein Dirigent dankbar zeigen können, was sie drauf haben. In diesem Jahr sorgte Generalmusikdirektor Axel Kober höchstpersönlich für das sensationelle Gelingen.