Brutaler Überfall in Duisburg Seniorin in Wohnung gefesselt und mit Pistole bedroht

Drei Unbekannte haben am Donnerstagvormittag, 5. Januar, eine 77-Jährige in ihrer Wohnung auf dem Reiserweg in Duisburg-Rahm ausgeraubt. Die Seniorin berichtete der Polizei, dass die Männer gegen 11.15 Uhr an ihrer Tür klingelten und sich als Mitarbeiter der Firma „Vorwerk“ ausgaben. Als die Frau den Kauf von Staubsaugerbeuteln ablehnte und die Wohnungstür schließen wollte, schubsten die Täter die Duisburgerin zu Boden und fesselten sie.