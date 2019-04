Am Biegerpark : Sekundarschüler ziehen im August um

132 Schüler der Sekundarschule Am Biegerpark werden ab dem neuen Schuljahr an den neuen Standort wechseln, wo noch bis zum Ende des Schuljahres die Hauptschule Beim Knevelshof läuft. Foto: Stephan Eickershoff/Archiv

Huckingen/Wanheim Die Erweiterungspläne der Sekundarschule Am Biegerpark um die ehemalige Hauptschule Beim Knevelshof werden konkreter. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Pläne für den neuen Zweitstandort der Sekundarschule Am Biegerpark werden konkreter. Inzwischen gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen:



Wie viele Schüler wechseln an den neuen Standort? Es sind insgesamt 132. So viele Schüler besuchen derzeit die Klassen 9 und 10 der Sekundarschule, also die Jahrgänge, die wechseln werden. Die Stufen 5 bis 8 werden weiterhin am bisherigen Standort unterrichtet – erstmal. Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll auch die Jahrgangsstufe 8 an die Zweigstelle wechseln.

Info Stadt sagt nichts zu den Kosten Kosten Dass der Umbau nicht ganz billig werden dürfte, ist klar. Wie teuer die Aufbereitung der ehemaligen Hauptschule Beim Knevelshof für die Nutzung durch die Sekundarschule Am Biegerpark aber letztlich wird, dazu macht die Stadt derzeit noch keine Angaben. Das sei noch nicht möglich, da noch die Bedarfsermittlung laufe, für beide Standorte. Machbarkeitsstudie Im Herbst rechnet die Stadt mit Ergebnissen aus der Machbarkeitsstudie. Erst dann könne sie die Kosten beziffern.



Müssen die Schüler zwischen den Standorten pendeln? Im Regelfall nicht. Die betroffenen Klassen wechseln den Standort komplett; sie fahren also künftig nach Wanheim statt nach Huckingen. Nur im Notfall sollen die Schüler auch einmal pendeln müssen: zum Beispiel in einem möglichen Fall von fehlenden Fachräumen an ihrem eigentlichen Standort.



Behalten die Klassen ihre Lehrer? Ja. Alle Klassenlehrer wechseln mit ihren Klassen den Standort. Die Fachlehrer werden weiterhin in den Klassen unterrichten. Für die Lehrer hat das zur Folge, dass sie pendeln müssen, das allerdings nur in der 1. großen Pause von 30 Minuten oder in der Mittagspause von einer Stunde.



Wie genau ist der neue Standort aufgeteilt? In der bisherigen Hauptschule Beim Knevelshof wird die Sekundarschule 14 Klassenräume und zehn Fachräume beziehen. Am neuen Standort gibt es zwei Gebäude: Im Neubau aus dem Jahr 2010 sind die Klassenräume für die Stufen 9 und 10 untergebracht, außerdem die Differenzierungsräume. Dort ist auch die Mensa mit einer Großküche angesiedelt, ebenso der Aufenthaltsbereich. Der Altbau beherbergt künftig Verwaltung und Lehrerzimmer sowie die Fachräume für Naturwissenschaften, Informatik, Kunst, Hauswirtschaft und Technik. Die bestehenden Fachräume werden modernisiert, weitere sind für Naturwissenschaften, Informatik und Technik in Planung.



Wie funktioniert die Verpflegung? Im Neubau gibt es schon eine Mensa. Dort werden die Mahlzeiten für die Schüler nicht zubereitet, sondern bei Bedarf im sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren aufgewärmt. Darüber hinaus soll es auch noch eine Baguetterie oder einen Kiosk geben. Die Schüler sollen ihren Hunger dort mit warmen Speisen wie Burgern oder Pommes stillen können, auch Baguettes und Getränke werden im Angebot sein. Die Preisgestaltung steht noch nicht fest; Betreiber soll bei der Mensa wie auch bei der Baguetterie der Hauskoch sein, ein Caterer, der schon diverse Schulen in Duisburg mit Essen beliefert und auch die Sekundarschule an ihrem Hauptstandort versorgt.