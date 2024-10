Großeinsatz SEK-Einsatz in Duisburg – zwei Leichen in Mehrfamilienhaus gefunden

Bei den beiden Toten habe es sich um ein älteres Ehepaar gehandelt. Der Ehemann hat laut Sprecherin eine Verwandte per SMS über seine Tötungsabsichten informiert. Daraufhin habe diese gegen 14 Uhr die Polizei informiert. Da die Polizei Kenntnis davon hatte, dass der Ehemann im Besitz von Waffen ist, sei von einer „Bedrohungslage“ ausgegangen und ein Spezialeinsatzkommando zu dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Weidengraben geschickt worden. Die Beamten fanden dann in der Wohnung die beiden Leichen.