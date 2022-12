Doku über Duisburger „Heroes“ Tradition ist nicht immer gut

„Heroes“ heißt die Dokumentation von Alexander Kleider, die am Mittwoch, 7. Dezember, im WDR Premiere feiert. Hierfür hat Kleider die gleichnamige Aktivisten-Gruppe in Duisburg begleitet. Dabei, wie sie als Multiplikatoren patriarchale Strukturen in der Gesellschaft aufbrechen und Kinder und Jugendliche für Gleichberechtigung und gegen Sexismus sensibilisieren wollen. Was der Film allerdings auch zeigt, ist wie die „Heroes“-Aktivisten sich selbst nicht so einfach von den traditionellen Vorstellungen ihrer Eltern lösen können.