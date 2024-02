Kultur in Duisburg Sehenswerte Ausstellung in der DU-Art-Galerie

So reich mit Kunst bestückt war die DU-Art-Galerie von Gerhard Losemann und seiner Ehefrau Rita Ehrig noch nie zuvor. Trotz der Fülle kommt jedes Werk gut zur Geltung. Losemann, Nestor der Duisburger Kunstszene, hat mal wieder alle Kraft zusammengenommen, um eine schöne Ausstellung zu realisieren. Wobei er bei der Auswahl der Werke die Qual der Wahl hatte. In seiner Stiftung Künstlernachlässe befinden sich rund 2000 Werke Duisburger Künstlerinnen und Künstler aus der Nachkriegszeit. Hinzu kommen noch Arbeiten von lebenden Künstlern, die Losemann als Geschenk oder im Austausch mit eigenen Werken bekommen hat. In der Ausstellung, die am Freitag um 19.30 Uhr eröffnet wird, sind Gemälde, Grafiken, Fotografien, Objektkunst-Werke und Skulpturen von insgesamt 31 Duisburger Künstlerinnen und Künstler vereinigt.