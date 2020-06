Duisburg Der AfD-Kreisverband Duisburg steht vor einer Zerreißprobe. Bei einer Versammlung kam es zu einem gewaltsamen Ausschluss eines Parteimitgliedes. Die Kandidatenaufstellung wurde um zwei Wochen verschoben.

Eigentlich stehen bei Treffen des Duisburger AfD-Kreisverbandes die politischen Gegner vor der Tür. Die waren nicht erforderlich, um am vergangenen Donnerstag die Wahlversammlung der Partei in Rheinhausen zu sprengen. Nach lautstarken Auseinandersetzungen um den Verlauf der Tagesordnung, die mit dem gewaltsamen Ausschluss eines Parteimitgliedes durch die Security endete, wurde die Entscheidung über eine neue Kandidatenliste um zwei Wochen vertagt.

Das war eigentlich schon am 25. Juni auf einer Wahlversammlung geschehen. Stein des Anstoßes für eine Neubesetzung der Liste war offenbar eine Demonstration für „Bürgerrecht, Demokratie und soziale Gerechtigkeit“ wenige Tage zuvor am Hauptbahnhof. Sie wurde mitorganisiert von Ralf Kubsch, auf Platz 6 der AfD-Wahlliste, und medial begleitet von Artur Oppenhorst (Listenplatz 8), der den Youtube-Kanal „Rheingold“ betreibt.

Das Prozedere fand offenbar auch das Wohlwollen des Landesvorstandes: Dessen Sprecher Rüdiger Lucassen (MdB) sekundierte am Donnerstag als Gastredner in Rheinhausen, sein Kölner Bundestagskollege Fabian Jacobi fungierte als Versammlungsleiter. Gegen letzteren zieht das Duisburger Parteimitglied Alexander Popov, das auch auf der jüngsten Versammlung war, schon seit geraumer Zeit öffentlich zu Felde. „Jacobi hat Protokolle von früheren Versammlungen verändert“, begründet Popov auf Nachfrage, warum er sich lautstark gegen das Verbot von Bild- und Tonaufzeichnungen durch den Versammlungsleiter wehrte. Ihm gehe es vor allem „um mein Recht auf Aussprache und freie Rede. Ich möchte, dass ein Parteitag nach Recht und Ordnung abläuft“.

Durchsetzen konnte er sich damit nicht. „Er ist nach dreifacher Ermahnung aus dem Raum geführt worden, weil er Anwesende persönlich beleidigt hat“, begründet Ratsherr Imamura den Rauswurf. „Ich habe auf eine Strafanzeige nur verzichtet, weil ich keine sichtbaren Verletzungen hatte“, sagt Alexander Popov, der seine fundamentalen Rechte als Parteimitglied beschnitten sieht. Die Fortsetzung soll in zwei Wochen folgen. Berichterstatter werden nicht zugelassen, kündigt Ratsherr Imamura an: „Wir wollen unsere schmutzige Wäsche am liebsten gar nicht waschen. Und wenn, dann nicht in aller Öffentlichkeit.“