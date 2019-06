Niederschwellige Unterstützungsangebote : Mehr Kitas werden zu Familienzentren

Sechs Kindertageseinrichtungen in Duisburg sollen zu einem Familienzentrum ausgebaut werden. Die Entscheidung trifft der Jugendhilfeausschuss am Dienstag. 78 der 206 Duisburger Kitas wurden dafür bisher bereits zertifiziert.

Duisburg nimmt am Modellprojekt Familienzentren des Landes Nordrhein-Westfalen (siehe Box) teil. Bisher wurden bereits 78 der 206 Duisburger Einrichtungen zu Familienzentren zertifiziert. Nun sollen sechs neuen hinzukommen. Im Einzelnen sind dies die Kitas an der Duisburger Straße in Neumühl, an der Liebrechtstraße in Alt-Hamborn, an der Claudiusstraße in Neuenkamp, an der Wörthstraße in Hochfeld, an der Kantstraße in Wanheimerort sowie an der Dorfstraße in Rumeln.