Smarter Zyniker in Duisburg : Ein Kabarettabend der Extraklasse mit Sebastian Pufpaff

Huckingen Sebastian Pufpaff war zu Gast im Huckinger Steinhof. Der smarte Zyniker begeisterte das Publikum.

Der smarte Zyniker gehört bereits seit einigen Jahren zur absoluten Spitzengruppe der Szene und ist durch zahlreiche TV-Auftritte einem breiten Publikum bekannt. Dort ist er immer wieder in Formaten wie Mitternachtsspitzen, Nightwash oder „nu(h)r im Ersten“ präsent. Der mit feinem Anzug und Krawatte immer betont adrett wirkende 44-Jährige gehörte zur Stammbesetzung der ZDF-Satiresendung „Die Kabarett-WG“ und ist in der „Heute- Show“ des ZDF zu sehen.

In Huckingen war Pufpaff mit seinem Soloprogramm „Wir nach“ zu Gast. Dabei nahm der „George Clooney“ unter den deutschen Kabarettisten in unnachahmlicher Weise Zeitgeist und Politik aufs Korn. Das macht er ganz bewusst politisch unkorrekt, den erhobenen Zeigefinger braucht Pufpaff nicht, um seine rotzfrech verpackte Gesellschaftskritik an den Mann zu bringen.

Der Top-Satiriker hielt sein anfangs gegebenes Versprechen und schaffte es, in seinem mehr als zweistündigen Programm keinen Politiker und auch keine Partei namentlich zu erwähnen. Aber es reichen ja auch Umschreibungen. Jeder weiß, wer gemeint ist, wenn vom „Präsidenten mit der Meerschweinchen-Frisur“ die Rede ist. Pufpaff spielt seine Rolle vordergründig mit einer penetranten Arroganz, ganz im Stile derer, die meinen, es im Leben geschafft zu haben und deckt auf diese Weise manch absurdes Verhalten auf. Dabei gibt er sich schon unerträglich selbstbewusst. So kommentiert er: „Wenn ich morgens in den Spiegel schaue, denke ich, oh, da hat aber jemand Glück gehabt.“ Die immer noch ungerechte Entlohnung von Frauen und Männern macht er mit der ebenfalls arrogant wirkenden Behauptung „Ich bin ein Mann, deshalb verdiene ich halt 20 Prozent mehr...als die anderen“ auf seine Art bewusst.