Duisburg: Schwitzen für die Kundschaft

Imbissbuden : Schwitzen für die Kundschaft

Ute Schulz bedient den Hähnchengrill. Verglichen mit den Temperaturen in der Imbissstube ist es draußen beinahe angenehm kühl.

Huckingen Heiße Arbeitsplätze: Trotzdem halten sich die Mitarbeiter im Imbiss und in der Pizzeria tapfer.

(RPN) Das Thermometer klettert mühelos über die 30-Grad-Marke. Draußen lässt es sich kaum aushalten. Drinnen auch nicht. Und am Grill oder am Ofen? Schon gar nicht. Trotzdem muss der Betrieb in Pommesbuden und Pizzerien weitergehen. Auch wenn bei diesen Temperaturen weniger Kunden kommen, halten die Mitarbeiter die Stellung. Auch bei über 40 Grad bei der Arbeit.

„Was soll man machen!?“, sagt einer der Mitarbeiter der Pizzeria Arturo an der Mündelheimer Straße. „Wir halten einfach durch“, sagt er dann und lacht. Das Thermometer an der Wand der Pizzastube zeigt über 40 Grad. „Der Ofen heizt den Laden ganz schön auf“, sagt ein anderer Mitarbeiter. Zwar kommen bei der Hitze weniger Kunden vorbei, um ihre Pizza abzuholen, die Bestellungen sind jedoch nicht viel weniger geworden – trotz der Hitze haben die Duisburger im Süden scheinbar Lust auf Pizza.

Härtetest: Abends schmeißen die Pizzabäcker einen zweiten Ofen an

Auch in den Abendstunden kühlt es in dem Pizzabüdchen nicht wirklich ab. Denn dann schmeißen die Pizzabäcker einen zweiten Ofen an. „Wenn die Bestellungen mehr werden, brauchen wir den zweiten Ofen“, erklären die beiden Männer, die ihren Namen nicht nennen wollen. Die Öfen werden auf etwa 290 Grad erhitzt. Wenn die Luke aufgehe, sei das schon extrem heiß. Da erscheinen einem dann die 30 Grad Außentemperatur schon beinahe kühl.



Gleich nebenan brutzelt es im Imbiss von Siegfried Senz auch ordentlich. Grillhähnchen, Bratwurst und Pommes gibt es dort. Die acht Mitarbeiter kämpfen auch hier – und halten sich tapfer. Vor allem an einem Tag, an dem Reibekuchen auf der Speisekarte steht. „Da sind noch mehr Pfannen im Einsatz als sonst, das macht schon noch einmal einen Unterschied“, sagt Senz, der den Imbiss seit 1999 betreibt und seit 1995 die dazugehörenden Grillhähnchenbude. Der Speiseplan werde nicht wegen der Temperaturen geändert. „Wir legen solche Gerichte schon eine ganze Weile vorher fest“, sagt er.

Bei der Hitze kommen weniger Gäste an den Imbiss. „Das ist nicht ungewöhnlich; bei hohen Temperaturen isst man ja generell eher etwas weniger und nicht ganz so schwer. Bei solch einer Hitze ist das natürlich noch mal deutlicher zu spüren“, sagt Senz. An solch eine lange Wärmeperiode kann sich der Imbissbudenbetreiber nicht erinnern. „Es kühlt nicht ab, weil es seit Tagen nicht regnet. Da ist die Luft ja nochmal anders“, sagt er.