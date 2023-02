Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten Grundwasser im Duisburger Westen mit Schwermetallen belastet

Homberg · Vom Standort des Chemieunternehmens Venator an der Dr.-Rudolph-Sachtleben-Straße in Duisburg-Homberg geht eine großflächige Grundwasserverunreinigung aus, die sich bis in angrenzende Wohngebiete erstreckt. Dabei geht es um Zink, Cadmium und Thallium. Was das für Anwohner bedeutet und wie es jetzt weitergeht.

08.02.2023, 22:32 Uhr

Der Standort in Homberg, hier in einer Aufnahme von 2011. Foto: Sachtleben