Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro : Schwerer Lkw-Unfall auf der A 524 bei Duisburg

Duisburg Ein womöglich kurz abgelenkter Lkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall auf der A 524 zwischen Duisburg und Düsseldorf gesorgt. Zwei Personen wurden verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500.000 Euro.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gestalteten sich äußerst kompliziert und dauerten bis in die frühen Freitagmorgenstunden an. Die Einsatzkräfte rückten mit schweren Geräten an, um die beiden völlig zerstörten Lkw aus der Böschung zu bergen. Erst um 3.47 Uhr am Freitagmorgen war der Einsatz beendet.