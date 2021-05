Störung in Duisburg : Notrufnummer „112“ stundenlang kaum erreichbar

Störung in Duisburg

Duisburg Wer in Duisburg am Montagmorgen den Notruf wählen wollte, kam größtenteils nicht durch. Bei den städtischen Hotlines gab es parallel ein ähnliches Problem.

Im gesamten Stadtgebiet waren die Anschlüsse der „112“ zeitweise fast komplett lahmgelegt. Aufgrund einer Störung konnte am Montagmorgen laut Stadt nur eine von 30 Leitungen erreicht werden. Es war mit langen Wartezeiten zu rechnen. Im Notfall sollten sich Bürger in dieser Zeit an die Polizei unter „110“ wenden. Erst um kurz nach 10 Uhr gab die Stadt wieder Entwarnung. Die Störung war behoben.