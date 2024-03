Linke fordern „Entkriminalisierung“ – Rheinbahn als Vorbild Darum bleibt Schwarzfahren in Duisburg eine Straftat

Duisburg · Bei der Rheinbahn in Düsseldorf werden Schwarzfahrer schon seit Juni 2023 nicht mehr angezeigt. In Duisburg gibt es nach wie vor eine Strafanzeige für Fahrgäste, die wiederholt ohne Ticket erwischt werden. Warum das so ist und was das Schwarzfahren die DVG jährlich kostet.

13.03.2024 , 13:34 Uhr

Gemeinsame Ticketkontrolle von Ordnungsamt und DVG. Foto: Christoph Reichwein (crei)