Schultheater in Duisburg Oscar Wilde am Rumelner Albert-Einstein-Gymnasium

Am Albert-Einstein-Gymnasium bringt der „Projektkurs Theater“ wieder eine Komödie auf die Bühne: Oscar Wildes „Bunbury oder Ernst sein ist alles“ wird gleich dreimal gezeigt: Am Freitag, 21. Juni , sowie am Montag, 24. Juni und am Mittwoch, 26. Juni, können Anhänger des gekonnten Schultheaters den Schülerinnen und Schüler der Q1 jeweils um 19 Uhr dabei zusehen, wie zwei englische Gentlemen mit Tricks versuchen, ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen und ihre Vergnügungslust unter einen Hut zu bringen.