Binnenschifffahrt in Duisburg Schulschiff „Rhein“ wird auf der Werft in Meiderich saniert

Duisburg · Drei Wochen lang wird das Schulschiff „Rhein“, das sonst in Homberg liegt, nun auf der Meidericher Schiffwerft saniert. Am Montag war das Schiff dort hingebracht worden. Am 23. August, wenn 90 Azubis in Homberg an Bord gehen, soll alles erledigt sein.

30.07.2024 , 05:56 Uhr

Das Schulschiff liegt nun in der Meidericher Schiffswerft. Foto: BDB

Das in der Trägerschaft des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) stehende Schulschiff „Rhein“ist am Montag von zwei Schubbooten der HGK Shipping aus dem Homberger Freihafen zur Meidericher Schiffswerft gebracht worden. Im Zuge der ersten Hellingnahme (Sanierung auf der Werft) seit dem Jahr 2016 werde das Attest routinemäßig verlängert, teilte der BDB am Montag mit. Darüber hinaus soll das gesamte Schiff abgestrahlt, entrostet und neu lackiert werden. Auch der Tausch von 17 Fenstern im Oberdeck findet in den kommenden drei Wochen statt. „Wir bedanken uns bei HGK Shipping für den unkomplizierten und reibungslosen Ablauf beim Verbringen des Schulschiffs auf die Werft. Die nun anstehenden Arbeiten dienen dazu, das Schulschiff technisch auf dem aktuellen Stand zu halten und optisch in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, so Schulschiff-Leiter Gerit Fietze. Herausfordernd war die Planung des Werftganges, da dieser nur innerhalb der Sommerferien durchgeführt werden kann und das Schulschiff-Team bereits am 2. September wieder 90 Auszubildende an Bord erwartet. „Wir sind zuversichtlich, dass die Arbeiten bis zum 23. August, und damit wie geplant, erfolgreich abgeschlossen sein werden. Mit der Meidericher Schiffswerft haben wir einen erfahrenen und kompetenten Partner an unserer Seite“, erklärt Gerit Fietze. Das Schulschiff kehrt somit zum Ort seiner Erbauung im Jahre 1984 auf die Meidericher Schiffswerft zurück. Seitdem liegt es im Homberger Freihafen vor Anker und ist eine bedeutende Aus- und Weiterbildungseinrichtung für die Binnenschifffahrt. Rund 300 Auszubildende pro Jahr leben während des dreimonatigen Berufsschulunterrichtes (Blockunterricht) an Bord des Schulschiffes und werden dort in praxisbezogenen Kursen auf das spätere Leben und Arbeiten an Bord eines Binnenschiffes vorbereitet. Zudem gibt es ein umfassendes Weiterbildungsangebot für das Gewerbe. Weitere Informationen gibt es online unter www.schulschiff-rhein.de im Netz.

(RP)