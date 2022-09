Klimaschutz in Duisburg : Diese Schulen erhalten Photovoltaik, grüne Dächer und Fassaden

Photovoltaik-Anlagen auf Schuldächern sind ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz. Foto: dpa/Marijan Murat

Duisburg Wie steht es eigentlich um den Klimaschutz bei städtischen Gebäuden in Duisburg? Auf eine entsprechende Anfrage der Grünen gibt es jetzt eine erste Einschätzung des Immobilienmanagements Duisburg (IMD). Die Bilanz ist ernüchternd. Was jetzt an einigen Schulen passieren soll.