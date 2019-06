Kinder hatten Ausschläge : Duisburger Schule wegen Eichenprozessionsspinner geschlossen

Weil Eichenprozessionsspinner die Bäume auf dem Schulhof einer Privatschule in Duisburg befallen haben, fällt der Unterricht bis zum Montag aus. Kinder sollen bereits Hautausschläge davongetragen haben.

Laut der Schulleitung habe die Schädlingsbekämpfungs-Firma durch die Raupen im ganzen Duisburger Stadtgebiet so viel zu tun, dass sie erst am Montag zum Absaugen komme. Zunächst hatte der Unterricht nur am Freitag ausfallen sollen. Das geht aus einer E-Mail der Schule an die Eltern hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Kinder, für die die Eltern am Montag keine Betreuung organisieren können, können dennoch in die Schule kommen: „Die Kinder werden in den unteren Räumen der Schule bei geschlossenen Türen und Fenstern betreut“, so die Leitung in ihrer Mail an die Eltern.