Umweltprojekt aus Duisburg : Rönsbergshof-Schüler für „Kika Award“ nominiert

Mitglieder des Projekts „M2 auf Grüner Mission“ der Schule am Rönsbergshof in Duisburg. Foto: Kika Foto: Kika

Duisburg Für ihr Umweltprojekt „M2 auf grüner Mission“ könnten die zwölf Förderschüler am kommenden Freitag einen Preis des Fernsehsenders Kika gewinnen. Die Verleihung wird live aus Erfurt übertragen.

Wenn am Freitag, 26. November in Erfurt (19.30 Uhr, Kika) der „Kika Award“ 2021 verliehen wird, dann werden auch Schüler aus Duisburg ganz genau hinschauen. Denn das Projekt „M2 auf grüner Mission“ der Schule am Rönsbergshof ist in der Kategorie „Kika For Our Planet Award“ für einen von insgesamt vier Preisen nominiert.