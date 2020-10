Kostenpflichtiger Inhalt: Sicher durch die Krise : Schützengesellschaft Baerl lebt gesunde Geselligkeit

Sprecher Klaus Moeller und Präsident Rolf Dresler mit einem Schal ihres Vereins. Foto: Arnulf Stoffel

Baerl Mitgliederschwund im Brauchtum? Nicht in Baerl. Die Bürger-Schützengesellschaft kann mit 400 Mannen auch in diesen schwierigen Zeiten aus dem Vollen schöpfen. Wer Jungschütze werden will, muss auf die Warteliste.