Bengalos, Schüsse, Hupkonzerte : Polizei greift gegen Korso-Chaoten durch

Duisburg Aus dem Ruder laufende Hochzeitskorsos werden für die Polizei in Duisburg zunehmend zum Problem. Seit April musste die Polizei mehr als 35 mal eingreifen. Erst am Freitag gab es wieder Ärger.

Schüsse, Bengalos, gefährliche Stopps auf der Autobahn – aus dem Ruder laufende Hochzeitskorsos haben sich in den vergangenen Monaten zu einem ernsthaften Problem für die Polizei in Nordrhein-Westfalen entwickelt. Alleine in Duisburg verzeichnete die Polizei seit April 35 Einsätze im Zusammenhang mit Hochzeitskorsos. Das teilte die Behörde unserer Redaktion am Montag mit. Nachdem die Beamten unlängst mit Flyern dazu aufgerufen hatten, bei den Autokorsos die gesetzlichen Spielregeln einzuhalten, greifen die Beamten nun im Sinne der Null-Toleranz-Strategie des NRW-Innenministeriums hart durch. Zu beobachten war das zuletzt am vergangenen Freitag im Stadtteil Wanheimerort.