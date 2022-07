Hochzeitskorso in Duisburg : Mann feuert Schüsse in die Luft – Bräutigam mit Haftbefehl gesucht

Mann feuert Schüsse in die Luft – Bräutigam mit Haftbefehl gesucht

Ein Hochzeitskorso in Duisburg ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Foto: dpa-tmn/Rainer Jensen

Duisburg Eine Hochzeitsgesellschaft aus Duisburg hat es mit ihrer Feierfreudigkeit ein wenig übertrieben: Ein 21-Jähriger gab mit einer Waffe mehrere Schüsse in die Luft ab. Außerdem ist der Bräutigam kein unbeschriebenes Blatt.

Wegen Schüssen in die Luft aus dem Fenster eines Autos anlässlich einer Hochzeit rückten mehrere Streifenwagen der Duisburger Polizei am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr zur Paul-Esch-Straße in Hochfeld aus. Dort trafen die Beamten auf einen roten Jaguar, der mit vier Personen besetzt war.