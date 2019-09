Demonstration in der Innenstadt : Schüler planen großen Klimastreik

Foto aus dem Juni: Auch da marschierten Schüler vom Hauptbahnhof zum Rathaus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die Duisburger Ortsgruppe von Fridays for future will sich dem internationalen Klimastreik am 20. September anschließen und plant daher einen Demonstrationszug durch die Innenstadt. Auftaktkundgebung ist um 12.30 Uhr am Hauptbahnhof, wo Schüler der Sekundarschule Rheinhausen ein kurzes Theaterstück aufführen wollen.

