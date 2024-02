Vorfall in Duisburg Schüler nach Konsum von Cannabinoid aus E-Zigarette im Krankenhaus

Die Schule verständigte daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei. Beide Schüler wurden in eine nahe Klinik gebracht, wo sie mindestens zwei Tage zur Beobachtung bleiben sollten. Der dritte Schüler wurde an seine Eltern übergeben. Er gab gegenüber der Polizei an, dass sich in der E-Zigarette das halbsynthetische Cannabinoid HHC befunden habe.