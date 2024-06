Digitale Bildung im Brennpunkt „Die Zukunft ist digital“ – Wie Schüler in Marxloh mit dem Tablet lernen

Marxloh · Fünf Schulen aus Duisburg-Marxloh arbeiten gemeinsam mit der ReDi School of Digital Integration aus Berlin an einer digitalen Zukunft. Wie kann moderner Schulunterricht aussehen und was kommt dabei heraus?

11.06.2024 , 13:40 Uhr

Die Schüler in Marxloh haben großen Spaß am Lernen mit dem Tablet. Foto: Ralf Grothe

Von Ida von Dreden