Jugend bei den Wagner-Festspielen : Marxloher Schüler bei Bayreuther Festspielen

Ein Gruppenbild der Schüler aus Duisburg. Foto: Klöckner

Duisburg 13 Jugendliche wirkten an der Premiere der Kinderfassung von Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ mit.

An der Premiere der Kinderoper „Die Meistersinger von Nürnberg“ in Bayreuth konnten jetzt 13 Schülerinnen und Schüler des Elly Heuss Knapp Gymnasiums teilnehmen. Das Besondere: Die Darsteller der Kinderoper trugen Kostüme, die die Schüler zuvor in Eigenarbeit entworfen haben. Die Marxloher Kinder und Jugendlichen hatten im April am Kostümwettbewerb von „Wagner für Kinder“ teilgenommen. Sie entwarfen gemeinsam mit Festspielchefin Katharina Wagner, einem Gewandmeister sowie Maskenbildnern Kostüme (die RP berichtete ausführlich). Die Profis wählten die besten Entwürfe aus und schneiderten sie getreu der Schülerzeichnungen für die Protagonisten der Kinderaufführungen nach. Jetzt konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Designs live auf der Bühne sehen.

„Die opulente Oper wird uns sicherlich lange in Erinnerung bleiben. Und mit zehn Jahren bereits den Grünen Hügel in Bayreuth besucht zu haben, ist etwas sehr Besonderes für die Kinder“, sagte der begleitende Lehrer Christian Fremder, der bereits zum zweiten Mal mit einer Klasse nach Bayreuth reist. Stellvertretend für alle Marxloher Schulen, die am Wettbewerb teilgenommen hatten (Grundschule Sandstraße, Grundschule Regenbogen, Grundschule Henriettenstraße, Herbert Grillo Gesamtschule und das EllyHeuss-Knapp-Gymnasium) nahmen Fremder und die Gymnasiasten ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro entgegen, die Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co SE, und Michael Mühlenbrock, Geschäftsführer der Fair Play Stiftung, überreichten.

Das Preisgeld kommt allerdings allen kleinen Kostümdesignern zugute und wird zu schulübergreifenden Zwecken für die Stadtteilarbeit eingesetzt. Damit aber auch wirklich jede Wettbewerbsteilnehmerin und jeder Wettbewerbsteilnehmer etwas in den Händen hält, bekommen alle eine DVD der Kinderoper. Die Firma Klöckner & Co und die Fair Play Stiftung machten die Reise möglich. Klöckner & Co stiftete außerdem das Preisgeld.

2009 startete Katharina Wagner zusammen mit der Fair Play Stiftung die Reihe „Wagner für Kinder“, die seitdem fester Bestandteil der Festspiele ist. Zum einen sind die Kinderopern Werke in einer speziell gekürzten und arrangierten Fassung. Zum anderen gelingt es durch kreative und interaktive Arbeit, Schülern die anspruchsvollen Motive in Handlung und Musik zugänglich zu machen. Bereits zum zweiten Mal folgt die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner der Einladung von CEO Gisbert Rühl, um mit Duisburger Schülerinnen und Schülern Wettbewerbsbeiträge zu erarbeiten. Schirmherr des Duisburger Kostümwettbewerbs ist Oberbürgermeister Sören Link.

(RP)