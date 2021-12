Aktion in Rumeln-Kaldenhausen : Einsteiner basteln für Bewohner des benachbarten Altenheims

Aktion in Rumeln-Kaldenhausen

RUMELN-KALDENHAUSEN Fünft- und Sechstklässler des Albert-Einstein-Gymnasiums legten sich dafür mächtig ins Zeug. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Aber nicht zur Dekoration des Klassenraums, sondern für die Bewohner und Mitarbeiter des Altenheims, das direkt gegenüber liegt. „Das ist eine richtig schöne Weihnachtsüberraschung“, freuen sich Pflegedienstleiter Lars Fruth und Christine Klaar vom Evangelischen Pflegeheim Altes Rathaus an der Rathausallee in Rumeln-Kaldenhausen. In dem Karton mit den Bastelarbeiten, den die Religionslehrer des AEG ihm jetzt überreicht haben, finden sich neben Tannenbäumen, phantasievoll gestalteten Weihnachtskarten oder Schneemännern auch Engel zum Aufhängen.