Wohnungspolitik in Duisburg : Von der Taskforce geschlossene Schrottimmobilie in Laar saniert und wieder freigegeben

Die Taskforce – hier beim Abriss einer Schrottimmobilie in Marxloh – wird häufig kritisiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Arbeit der städtischen Taskforce „Schrottimmobilien“ ist längst zur Zielscheibe der Kritik geworden. Ganz kurzfristig würde die Stadt hier bewusst sozial schwachen Menschen ihre Wohnung wegnehmen, häufig geht es dabei um Zuwanderer aus Südosteuropa. In vielen Fällen werden diese Immobilien dann nicht mehr genutzt – aber es geht auch anders: So viele Schrottimmobilien in der Stadt wurden oder werden zurzeit saniert.