Duisburg: Schranke an der A40-Rheinbrücke in Neuenkamp kommt etwas später

Marode Rheinbrücke in Neuenkamp : A40-Schranke kommt etwas später

Der Aufbau der Schrankenanlage ist so gut wie abgeschlossen. Jetzt stehen noch Kalibrierungsarbeiten an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Ursprünglich sollte die Lkw-Wiegeanlage vor der A40-Rheinbrücke bereits im Oktober den Betrieb aufnehmen. Die Arbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Auch nach der Inbetriebnahme bleibt für Straßen NRW noch viel zu tun.

Die Lkw-Wiegeanalge vor der Rheinbrücke Neuenkamp geht etwas später in Betrieb als bisher geplant. Ursprünglich sollte die Sicherheitsanlage bereits ab Oktober dafür sorgen, dass keine Lkw über 44 Tonnen die Brücke mehr passieren können. Wie der Landesdienst Straßen NRW nun aber auf Nachfrage mitteilte, haben sich die Arbeiten etwas verzögert. Bis die Anlage tatsächlich in Betrieb gehen kann, stehen noch diverse Feinarbeiten an.

Eigentlich sieht die Anlage vor der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Essen bereits voll einsatzfähig aus. Die Ampel- und Schrankenanlage ist bereits aufgebaut, der Verkehr wird von drei auf zwei Fahrspuren geleitet und unmittelbar vor der Brücke gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Stundenkilometern. Zu den Stoßzeiten bilden sich vor der Rheinbrücke bereits jetzt lange Staus. „Wir sind aber noch nicht in Betrieb“, sagt Straßen-NRW-Sprecher Norbert Cleve. „Wir rechnen damit, dass wir frühestens Anfang, spätestens Mitte November so weit sein werden.“ Der Aufbau sei zwar weitestgehend abgeschlossen, es müssten aber noch letzte Kabel- und Kalibrierungsarbeiten durchgeführt werden. „Wir sammeln derzeit Vergleichswerte, um die Anlage richtig einstellen zu können“, sagt Cleve. So wolle man sichergehen, dass es zu möglichst wenigen Verkehrsbehinderungen komme, wenn die Anlage dann tatsächlich scharf geschaltet werde..

Trotzdem müssten sich die Autofahrer auch in den ersten Monaten des Betriebs noch auf kleinere Schwierigkeiten einstellen. „Wir werden die Funktion der Ampel- und Schrankenanlage in den ersten Monaten intensiv begleiten“, sagt Cleve. „Es ist völlig normal, dass man da vielleicht hier und da noch etwas nachjustieren muss.“

Darüber, welches Unternehmen die Anlage im Tages- und Nachtbetrieb überwachen wird und wie hoch die Kosten für die Betreuung sind, konnte der Straßen-NRW-Sprecher noch keine Angaben machen. Bei dem Unternehmen „VR Sicherheit“, dessen Fahnen über der Anlage wehen, handele es sich lediglich um die Firma, die für den Aufbau des Wiegesystems verantwortlich zeichnet.

Der zweite Teil der Anlage in Fahrtrichtung Venlo, mit dem der Landesdienst die Funktionstüchtigkeit der Brücke sicherstellen will, bis der Ersatzneubau der Brücke steht, soll bis März kommenden Jahres fertig werden. Vorbereitende Baumaßnahmen für den Aufbau der zweiten Wiegeanlage sind bereits angelaufen. Auch hier stehen neben dem Aufbau zunächst noch Kalibrierungsarbeiten auf dem Plan. Ob der Zeitplan des Landesdienstes zu halten sein wird, wird zu einem guten Teil von den Witterungsbedingungen im anstehenden Winter abhängig sein.

Dass beim Aufbau Eile geboten ist, hatte Straßen NRW bereits vor einem Monat deutlich gemacht. Damals hieß es, dass die Lage an der Brücke bereits so angespannt sei, das die Überquerung nur eines überschweren Lkw für irreparable Schäden am Brückenbauwerk sorgen könne. „Dem gilt es nun einen Riegel vorzuschieben“, sagte damals Straßen-NRW-Sprecher Roland Schmidt. „Es kommt nicht auf die Anzahl unerlaubter Überquerungen an, sondern einzig und alleine auf das Gewicht.“

Mit Inbetriebnahme der Lkw-Waage sind die Arbeiten für Straßen NRW nicht abgeschlossen. „Wir werden auch weiterhin mit Ingenieuren vor Ort sein, um zu überwachen, ob sich neue Risse bilden“, sagt Norbert Cleve.