Duisburger Mafia-Prozess : Schöffe soll immer wieder eingeschlafen sein

Duisburg Weil der Laienrichter während der Verhandlung immer wieder eingenickt sei, haben mehrere Verteidiger im Duisburger Mafia-Prozess einen Befangenheitsantrag gestellt. Das Gericht muss nun über seine Ablösung entscheiden.

Seit über einem Jahr wird vor dem Landgericht Duisburg gegen 14 Personen aus dem Mafia-Umfeld ermittelt. Statt mit deren Verstrickung in den internationalen Kokainhandel, muss sich das Gericht nun erst einmal mit einem außergewöhnlichen Befangenheitsantrag auseinandersetzen. Verteidiger alle Angeklagten fordern darin die Ablehnung eines der Hauptschöffen. Er sei mehrfach eingeschlafen, so der Vorwurf.

Ein Gerichtssprecher bestätigte gegenüber unserer Redaktion den Befangenheitsantrag, über den zunächst die „FAZ“ berichtet hatte. Demnach gehe es um Situationen an mehreren Verhandlungstagen. Ein Verteidiger habe ein „Schlafprotokoll“ geführt, zuletzt habe der Schöffe sogar von einem Richter geweckt werden müssen.

Seit einigen Wochen finden in dem Prozess, der aus Sicherheitsgründen nach Düsseldorf ausgelagert wurde, regelmäßig Videoschalten statt. Darin wird der Kronzeuge Guiseppe T. vernommen, ein ehemaliger Komplize der Angeklagten, der nun selbst in Italien im Gefängnis sitzt.

Während einer dieser Videoschalten soll der Schöffe zuletzt wieder einmal minutenlang eingenickt sein und so den letzten Auslöser für den Befangenheitsantrag geliefert haben. „Wer einschläft, stellt nach außen hin zur Schau: Das interessiert ihn alles nicht“, begründet Anwalt Patrick Lauterbach gegenüber der „FAZ“ den Vorstoß der Verteidiger.

Derzeit wartet das Landgericht Duisburg noch auf die Stellungnahme des Schöffen, dann will die Kammer bis zum nächsten Verhandlungstag am 10. Januar über den Antrag entscheiden. Dass dieser aus rein taktischen Gründen gestellt wurde, ist laut Gerichtssprecher jedoch wohl auszuschließen. Demnach hätten die Verteidiger in dem bisherigen Prozessverlauf keinen einzigen Befangenheitsantrag gestellt und sie profitierten faktisch auch nicht von einer Ablösung des Schöffen.