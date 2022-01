Trickbetrug in Duisburg : Schockanrufer quälen Seniorin stundenlang mit über 60 Anrufen

Eine Seniorin aus Duisburg wurde Opfer eines perfiden Trickbetruges. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Mit über 60 Anrufen haben Trickbetrüger am Mittwoch eine Seniorin (82) aus Duisburg über Stunden massiv unter Druck gesetzt, um an ihr Geld und Wertsachen zu kommen. So perfide gingen die Gauner vor.

Zunächst schockte ein falscher Staatsanwalt die Duisburgerin mit der Nachricht, dass ihr Sohn einen Radfahrer angefahren und getötet habe. Dann fragte der Anrufer die Frau über ihr Hab und Gut aus, weil sie davon eine angebliche Kaution für ihren Sohn zahlen sollte.

Als die Seniorin anschließend erzählte, dass sie Schmuck und Goldmünzen in einem Tresor hätte, diesen aber nicht öffnen könne, bestellten die Betrüger ihr einen Schlüsseldienst nach Hause. Nachdem der Tresor letztlich geöffnet war, packte die Frau alle Wertsachen in einen Koffer.

Wie mit dem Anrufer verabredet, fuhr sie mit dem Auto gegen Mitternacht zum Duisburger Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Der Gauner hatte wie üblich in solchen Fällen darauf bestanden, während der gesamten Fahrt am Telefon zu bleiben.

Die 82-Jährige parkte an der Neckarstraße direkt vor dem Duisburger Theater, als dann auch schon ein unbekannter Mann auf sie zukam. Er übernahm den Koffer und verschwand daraufhin in Richtung Moselstraße.

Am Donnerstagmittag, 27. Januar, telefonierte die Duisburgerin dann schließlich mit ihrem 58-jährigen Sohn und ihr schwante allmählich, dass sie betrogen worden war. Aus Scham vertraute sie sich erst am Freitagabend zunächst ihm und anschließend der Duisburger Polizei an.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die im Bereich des Amtsgerichts einen Verdächtigen mit einem Koffer oder möglicherweise sogar die Übergabe des Rollkoffers beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 32 zu melden.

Sei es der Schockanruf mit einem Verkehrsunfall oder neuerdings die Covid-19-Variante – bei Betrugsmaschen empfiehlt die Polizei, stets misstrauisch zu sein, aufzulegen und 110 zu wählen. Nur dann bekommen Betroffene Gewissheit, ob der Anruf echt war.

Die Behörde betont in jedem Fall: Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft würde niemals Geld für eine Kaution zuhause oder vor einer Bank abholen. Auch eine Kaution gebe es in diesem Sinne im deutschen Rechtssystem so nicht.Weitere Informationen zum Selbstschutz finden Sie auch im Internet unter https://duisburg.polizei.nrw/schockanrufe

