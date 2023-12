Duisburger Einzelhandel Schlechtes Wetter vermiest das Weihnachtsgeschäft

Nur noch knapp eine Woche dauert es bis Heiligabend. Also bleibt auch nicht mehr viel Zeit für die letzten Weihnachtseinkäufe und -besorgungen. In den vergangenen Wochen lief das Weihnachtsgeschäft noch nicht wie erhofft, sagt Doris Lewitzky. Die Geschäftsführerin des Handelsverbandes NRW Niederrhein (mit Sitz in Moers und ebenfalls zuständig für Duisburg) sagt, dass besonders das schlechte Wetter den regen Verkäufen in der Innenstadt im Weg stand. „Vor dem ersten Advent waren wir eher optimistisch“, so Lewitzky.