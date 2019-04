Schlagzeug-Konzert : Schlagwerk-Konzert wieder ein Riesenerfolg

Duisburg „Beat#2“: Das Ensemble Repercussion rockte diesmal die Mercatorhalle.

Das Konzert hieß „BEAT#2“, denn genau ein Jahr, drei Monate und einen Tag nach dem Überraschungserfolg der ersten Ausgabe (die RP berichtete) gab es auch diesmal einen ebenso unterhaltsamen wie tiefgründigen Ritt durch die Schlagzeug-Literatur. Simon Bernstein, Veith Kloeters, Rafael Sars und Johannes Wippermann lernten sich im Studium an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf kennen und spielen inzwischen in führenden Orchestern der Region, Rafael Sars bei den Duisburger Philharmonikern.

Als Eisbrecher kam die ebenso kluge wie witzige „Musique de table“ von Thiery de Mey, eine choreographierte Performance für drei Paar Hände auf einem Tisch. Schon hier wurde wieder klar, was die umwerfende Qualität von Repercussion ausmacht, nämlich eine Verbindung von grenzenloser Spielfreude mit perfekter Präzision. Uraufgeführt wurde an diesem Abend das Stück „Kyoto“ von John Psathas in der Bearbeitung des Ensembles, die das fünfte Marimbaphon durch Elektronik ersetzt. Auch das meditative „Pari intervallo“ für beliebige Besetzung von Arvo Pärt setzen die vier subtil in Percussion-Sounds um, zum Beispiel indem zwei Kontrabassbögen tiefe Marimbatöne strichen.