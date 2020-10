Corona-Maßnahmen in Duisburg : Maskenmuffel werden zur Kasse gebeten

Corona-Maßnahmen in Duisburg

Diese Schilder werden an allen Wegen der Maskenpflicht-Bereiche angebracht. Die Einhaltung wird kontrolliert. Foto: Christooph Reichwein/Christoph Reichwein

Duisburg Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss ab Freitag auch auf den Reyclinghöfen getragen werden.

Eine Woche, nachdem der Krisenstab der Stadt Duisburg für Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen eine Maskenpflicht auch im Freien angeordnet hatte, sind nun auch entsprechende Schilder angebracht worden, die darauf hinweisen. In den vergangenen Tagen hätten die Mitarbeiter des Außendienstes viele „Aufklärungsgespräche“ mit den Duisburgern geführt, um die Akzeptanz der Maßnahme zu verstärken, teilte die Stadt jetzt mit. Sobald die Beschilderung angebracht sei, so die Stadt, bleibt es dann auch nicht bei „Aufklärungsgesprächen“ und Ermahnungen: Dann würden Verstöße mit einem Verwarngeld in Höhe von 50 Euro geahndet. Wer dies nicht akzeptiert, müsse mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens rechnen.