Auf Antrag der AfD : Schießerei wird Thema bei Rats-Sondersitzung am 23. Mai

Die Schießerei auf dem Altmarkt brachte Duisburg bundesweit in die Schlagzeilen. Foto: Erwin Pottgiesser

Dusiburg Mit der Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt wird sich der Rat der Stadt auf Antrag der AfD in einer Sondersitzung am 23. Mai befassen. Dieser Antrag ist der einzige Tagesordnungspunkt. Was die AfD fordert.