Verteidiger krank Urteil im Duisburger Schießerei-Prozess verschoben

Beweisaufnahme abgeschlossen. So lautet das einzige Urteil am Mittwochmorgen. Eigentlich hatte das Gericht der fünften Großen Strafkammer für diesen Tag das Urteil im Prozess um die Schießerei am Hamborner Altmarkt anberaumt. Dafür müssen sich aber alle Verfahrensbeteiligten noch etwas gedulden.