Duisburg schichtet Haushalt um : Millionen für Flüchtlings-Hilfe statt Corona

Duisburg Rund 3,6 Millionen Euro sollen statt zur Bewältigung der Pandemie nun für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen umgewidmet werden, falls andere Mittel im Haushalt nicht ausreichen. Das soll der Rat in der kommenden Woche beschließen.

Und da sieht man bei der Stadt offenbar Spielraum. Zwar sind die Infektionszahlen unverändert hoch, städtische Test- und Impfeinrichtungen sind aber bei weitem nicht mehr so frequentiert wie noch vor einigen Monaten und sind bekanntlich auch schon zu einem Großteil zurückgefahren oder ganz eingestellt worden. So wird im Zelt auf dem Portsmouthplatz nicht mehr an allen Wochentagen geimpft, die Standorte in Homberg, Großenbaum und Marxloh sind geschlossen. Deshalb, so die Stadt, würden die erforderlichen Aufwendungen wohl nicht mehr in der ursprünglich veranschlagten Höhe in Anspruch genommen werden.