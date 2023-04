Kultur in Duisburg Schenkung einer Kunstsammlung ans DKM

Die 1933 in Duisburg-Meiderich geborene Ruth Hetcamp hat sich als 27-Jährige in den Dienst der jungen christlichen Kirche Japans gestellt. 1960 wurde sie dazu vom Evangelischen Jugend- und Missionswerk MBK nach Japan geschickt, wo sie sich zunächst vor allem mit der Sprache vertraut machte. Ziel war es, mittels ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer eine Telefonseelsorge nach europäischem Vorbild aufzubauen, um Frauen in Not zu helfen. Am 1. Oktober 1971 war es dann so weit, dass ein sogenanntes „Lebenstelefon“ seinen Dienst aufnahm. Bis zu ihrem Weggang zurück nach Duisburg 1982 wurden durch Ihre Arbeit vor Ort in insgesamt 52 Städten besagte Seelsorgestationen in Japan eingerichtet. Als Anerkennung und aus Dankbarkeit für ihr Tun dort erhielt sie 2008 den kaiserlichen „Orden der aufgehenden Sonne mit goldenen und silbernen Strahlen“.