Komödien-Premiere im Stadttheater : Erfolgskomödie als gelungene Eigenproduktion

Duisburg „Rita will’s wissen“ hatte im ausverkauften Foyer III unter der Regie von Michael Steindl Premiere.

Im ausverkauften Foyer III des Duisburger Theaters eine der seltenen Eigenproduktionen des Hauses. Diesmal kam Willy Russels Erfolgskomödie „Rita will’s wissen“ („Educating Rita“, in Deutschland auch bekannt als „Bildung für Rita“), in der Übersetzung von Angela Kingsford-Röhl, bearbeitet von René Heinersdorff und in der Duisburger Fassung von Michael Steindl, in der die Hauptfigur aus Hochfeld kommt und zunächst Ruhrpott-Slang spricht. Das Stück besticht durch Witz, hintersinnige Dialoge und intelligentes Spiel mit Klischees.