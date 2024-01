Theater in Duisburg Hamlet trifft Freddie Mercury

Duisburg · Das Schauspiel Hannover gastierte im Duisburger Theater mit einer großartigen, nur knapp zweistündigen Inszenierung des wohl tiefgründigsten Dramas Shakespeares. Das Publikum jubelte vor Begeisterung. Was an dieser Aufführung so besonders war.

24.01.2024 , 12:20 Uhr

Torben Kessler ist für die „Hamlet“-Rolle eigentlich zu alt – und überzeugt trotzdem. Foto: Kerstin Schomburg

Von Peter Klucken