Lichtermarkt im Landschaftspark Duisburg-Nord Drei Meter hoher Katta soll größtes Stofftier der Welt werden

Neben dem Weltrekordversuch hat sich der Duisburger Reiseveranstalter noch weitere Aktionen auf dem Lichtermarkt-Gelände einfallen lassen. So wird es im Foyer der Gießhalle wieder einen Stand mit Tombola und Fotoaktion geben, deren Erlöse zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein Zebrakids gehen. Auf eine magische Reise können sich Kinder und Familien beim Puppentheater im Hüttenmagazin begeben. Dort finden täglich mehrere Vorstellungen statt, in denen sie den kleinen Lemur Katta auf seinem Weg zur leuchtenden Banane begleiten und dabei lernen, was Freundschaft und Zusammenhalt bedeutet.