Duisburger Gaststätte hebt Altersgrenze an „Meine Mitarbeiter wurden auf das Übelste beschimpft“

Es ist nur ein kurzer Facebook-Post, den Daniela Simon am Mittwoch veröffentlich. „Liebe Gäste“, schreibt die Pächterin der Schänke Sittardsberg in Duisburg-Buchholz, „aus aktuellem Anlass haben bei uns ab dem 30.04.2023 Personen erst ab 21 Jahren oder in Begleitung reifer Erwachsener Zutritt.“ Sie bedauere diese Entwicklung, sehe sich jedoch „nun dazu gezwungen.“ Beim Tanz in den Mai am Sonntagabend werde die neue Regel zum ersten Mal umgesetzt.