Schäfer aus Duisburg : Der Lammflüsterer aus Duisburg Nord

Derzeit ist Preis mit seinen Schafen im Winterquartier in Oberhausen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Florian Preis ist selbstständiger Schäfer. Beim Duisburger gibt es nicht nur Fleisch und Wolle zu kaufen, sondern auch Tierpatenschaften oder Schafaktien.

Mitten in einem Oberhausener Industriegebiet ist fast rund um die Uhr das Blöken von Schafen zu hören. Der Duisburger Florian Preis hat sich dort als Schäfer niedergelassen und hält mit seiner „Ruhrschäferei“ über 250 Tiere. Die Flächen, auf denen er sich um seine Schafe und Lämmer kümmert, gehören Thyssenkrupp. Der Stahlkonzern verpachtet viele Hektar Land an den Landwirt.

Lernschäferei Anfragen zu diesem Angebot sind telefonisch an Lena Weber (Tel. 0170 4804673) zu richten.

Adresse Im Waldteich, 46147 Oberhausen-Holten. Der Stall und die Grünflächen liegen mitten in einem Industriegebiet.

„Ich wollte etwas machen, worauf ich Bock habe“, erklärt Preis seine ungewöhnliche Berufswahl. Denn Schäfer sterben in Deutschland aus. „Es gibt nur noch knapp 1000“, sagt er. Angefangen habe alles im Jahr 2013 mit 31 Schafen, die er einem bekannten Schäfer abgekauft habe. Seitdem züchtet er mit seiner eigenen Herde. Doch bereits viele Jahre zuvor sei er „scharf auf Schafe“ gewesen, nachdem sich seine Familie 2001 einen Schafpudel gekauft habe und er mit dem neuen Vierbeiner eine Woche lang eine Schäferin begleiten durfte.

Der Landwirt erzählt, dass Schafe je nach Jahreszeit viel Arbeit machen. Beim Hüten, wenn die Tiere frei auf einer großen Fläche grasen, stehe er bis zu zehn Stunden auf der Weide. In der Zeit, in der Lämmer zu Welt kommen, sei er auch mal bis zu 17 Stunden am Tag auf den Beinen. „Ich muss die Geburten überwachen oder schauen, ob sich Lamm und Muttertier gegenseitig annehmen“, sagt Preis. Jedes Jahr kommen bis zu 350 Lämmer auf die Welt, die weiblichen behält der Schäfer als Muttertiere.