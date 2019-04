Asbestbelastung nach der Sprengung : Hochheider Luft ist asbestfrei

Homberg Nach der Sprengung des „Weißen Riesen“ liegt nun ein Gutachten in Sachen asbesthaltiger Staubbelastung vor. Ergebnis: Sämtliche Arbeiten vor, während und nach dem großen Knall verliefen ordnungsgemäß

(dc) Auch wenn nach der Sprengung in Hochheide auch irgendwo vor der Sprengung ist – schließlich sollen in den kommenden Jahren zwei weitere Hochhäuser fallen – so dauern die Arbeiten auf dem Sprenggelände noch rund dreieinhalb Monate. Zwar ist das Gebäude nach der Sprengung keine 60 Meter mehr hoch, noch immer aber türmt sich der Stahlbeton-Schutt bis auf die Höhe der ehemals dritten Etage. Was auf der Baustelle aktuell passiert, erklärt Stadt-Sprecherin Anja Kopka.

„Seit dem 25. März wird der Bauschutt zur endgültigen Aufbereitung vorbereitet. Das bedeutet, dass die großformatigen Betonstücke mittels Bagger auf Bruchstücke von rund 60 Zentimetern Kantenlänge zerkleinert werden. Diese Bruchstücke werden durch eine Brechanlage geschickt, die dann Recycling-Schotter erstellt.“ Die Arbeiten seien staubintensiv. Die direkt am Bagger freigesetzten Stäube würden dauerhaft durch zwei Personen mit C-Schläuchen eingedämmt. Im Schnitt seien fünf Bagger parallel im Einsatz. „Damit es für die Anwohner so wenig belastend wie möglich wird, werden nicht nur die ,Arbeitsstellen’ der Bagger feucht gehalten, sondern auch die mittlerweile sehr staubigen Fahrwege auf dem Baugelände. Auch wird verstärkt auf die Notwendigkeit zusätzlicher Straßenreinigung geachtet.“

Aufgrund der massiven Staubentwicklung während der Sprengung und auch danach waren in Hochheide Diskussionen aufgekommen, ob des möglichen Asbestgehalts in der Luft. Seit einigen Tagen liegt der „Abschlussbericht zur messtechnischen Begleitung bezüglich der Freisetzung von Asbest im Zusammenhang des Abbruchs des Weißen Riesen“ vor. Erstellt hat diesen für die Stadt das Sachverständigenbüro Grieseler GmbH aus Dortmund. Er umfasst laut Anja Kopka sämtliche Außenbereichsmessungen, die mit Beginn der Tätigkeiten vor Ort baubegleitend bis zum Tag der Sprengung stattgefunden haben.

Die Messungen erfolgten laut Aussage aus dem Rathaus allesamt im Außenbereich und dienten der Überwachung, dass die am und im Gebäude stattfindenden Asbestsanierungs-Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden. Zunächst seien die Eingangsbereiche zum Gebäude dekontaminiert worden. Im Anschluss wurden in einem neuartigen Verfahren in einem geschlossenen System, aus dem nichts herausdrang, alle Wände des Gebäudes per Wasserstrahl bearbeitet. Kopka: „Das Wasser wurde in großen Tanks gesammelt, später wurden die Asbestteile wieder vom Wasser gelöst und vorschriftsmäßig entsorgt.“ Sämtliche nachfolgende Messungen über die Schadstoffsanierungsphasen hinweg hätten keine Befunde ergeben. Die Schadstoffsanierungsmaßnahmen seien ordnungsgemäß durchgeführt worden und es habe auch keine Faserverschleppungen gegeben.