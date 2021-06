Streit um Parteivorsitz in der Duisburger SPD : Sarah Philipp und Sören Link verzichten auf Einzelkandidatur

Streit um Parteivorsitz in der Duisburger SPD

Duisburg Nach der Ablehnung einer Doppelspitze für den Parteivorsitz der Duisburger SPD haben Sarah Philipp und Sören Link jetzt erklärt, nicht einzeln gegen ihren Widersacher Mahmut Özdemir antreten zu wollen. Philipp und LInk rufen die Partei zur Geschlossenheit auf.

Beim digitalen Parteitag der Duisburger SPD am vergangenen Samstag hatten sich die Delegierten in stundenlangen Debatten vor allem mit Formalia und Satzungsbestimmungen beschäftigt (die RP berichtete). Am Ende hatte es einen Etappensieg für den bei der Mitgliederbefragung eigentlich unterlegenen Mahmut Özdemir gegeben.