Brückenreparatur : Sanierung der Schwanentorbrücke wird deutlich teurer

Duisburg Die Kosten für die Instandsetzung der Schwanentorbrücke steigen um mehr als zwei Millionen Euro. Grund dafür sind eine Reihe von unvorhergesehen Beschädigungen. Es gab außerdem Probleme mit den Planungsunterlagen.

Die Instandsetzung der Schwanentorbrücke kostet die Stadt deutlich mehr Geld als geplant. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage der Stadtverwaltung an die Bezirksvertretung Mitte hervor. Demnach steigen die Kosten von den ursprünglich geplanten rund 4,5 Millionen um etwa 2,2 auf 6,7 Millionen Euro. Grund dafür ist neben diversen Verzögerungen bei den Arbeiten am ersten Bauabschnitt ein weiterer Schaden, der bei einer Überprüfung im Jahr 2019 festgestellt wurde. „Im Rahmen der planmäßigen Bauwerksprüfung im 1. QT 2019 wurden jedoch am beweglichen Hubteil der Brücke und hier am Hauptlängsträger in Teilbereichen komplett abgerostete Nietköpfe an den Obergurten festgestellt“, schreibt die Verwaltung. Eine Begutachtung durch ein Ingenieurbüro habe ergeben, dass der Schaden umgehend behoben werden musste. Kostenpunkt: ca. 375.000 Euro.