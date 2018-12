Im Januar geht es los: Turm der Salvatorkirche wird saniert

Duisburg Mehr als drei Millionen Euro wird die Turmsanierung kosten. Im Januar sollen die Arbeiten beginnen – ein Jahr später, als noch im Sommer 2017 erhofft worden war.

Seit fast viereinhalb Jahren ist der Zugang zum Hauptportal der Salvatorkirche und mit ihm der gesamte Turmbereich gesperrt. Der Grund ist bekannt: Der Turm von Duisburgs Stadtkirche ist sanierungsbedürftig. Im Frühsommer 2014 fiel aus großer Höhe ein schätzungsweise zehn Kilogramm schweres Stück aus dem Mauerwerk zu Boden. Glücklicherweise war damals kein Mensch in der Nähe. Spätestens seit diesem Zeitpunkt ist klar, dass Handlungsbedarf besteht. Längst wären die unumgänglichen Arbeiten in Angriff genommen worden, wenn die Finanzierung hätte gesichert werden können.

Ein in der Salvatorkirche aufgebauter Spendenturm zeigt an, wie viel Geld schon gesammelt wurde. Für eine Spende ab 100 Euro gibt es am Turmmodell einen Baustein mit dem Namen der Spender. Wer mithelfen will, findet weitere Infos im Internet unter www.salvatorkirche.de.

Der ehemalige Duisburger Bundestagsabgeordnete Johannes Pflug, selber ein engagierter evangelischer Christ, versuchte seine Kontakte spielen zu lassen, um öffentliche Gelder für die Turmsanierung zu akquirieren. Bald darauf halfen auch aktive Duisburger Bundestagsabgeordnete mit, öffentliche Fördertöpfe zu öffnen. Beim Land wiegelte man alle Gesuche zunächst ab. Erfolg hatte man schließlich beim Staatsministerium für Kultur und Medien. Von dort bekam die Gemeinde die Zusicherung, dass der Bund die Hälfte der Sanierungskosten, gedeckelt allerdings auf maximal 1,5 Millionen Euro, übernimmt. In der Zwischenzeit wurden auch Spenden gesammelt. Viele Gemeindemitglieder gaben für die bevorstehende Kirchensanierung Geld; die meisten spendeten im überschaubaren Rahmen, was in der Summe am Ende aber auch beträchtlich war. Pfarrer Winterberg berichtete im vergangenen Jahr sogar von einer großen Einzelspende über 150.000 Euro, die anonym bleibt. Auch einige Banken (Volksbank, Sparkasse und KD-Bank) gaben Geld. Auch gab es Unterstützung von der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland.